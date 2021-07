Dressel is de nieuwe ‘koning’ van de 100 meter vrije slag

De Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel heeft op de Olympische Spelen het koningsnummer, de 100 meter vrije slag, gewonnen. De 24-jarige Amerikaan zegevierde in het Tokyo Aquatics Centre in 47,02 seconden, een olympisch record. Hij bleef maar net boven het wereldrecord, dat met 46,91 al twaalf jaar op naam staat van de Braziliaan César Cielo.

Dressel onttroonde Kyle Chalmers in een rechtstreeks gevecht. De 23-jarige Australiër, die vijf jaar geleden in Rio het goud pakte op de 100 vrij, moest in 47,08 genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar Kliment Kolesnikov uit Rusland: 47,44.

De Amerikaan Robert Finke werd de eerste olympisch kampioen op de 800 meter vrije slag, een nieuw onderdeel van de Spelen. De 21-jarige Finke passeerde in de laatste meters de Italiaan Gregorio Paltrinieri, die vrijwel de hele race op kop had gelegen. De Amerikaan tikte als eerste aan in 7.41,87, de Italiaan werd tweede. Het brons ging naar de Oekraïner Michailo Romantsjoek.

Op de 200 vlinder voor vrouwen zegevierde de Chinese Yufei Zhang in 2.03,86, een olympisch record. Zhang, die eerder zilver pakte op de 100 vlinder, bleef de Amerikaanse zwemsters Regan Smith (zilver) en Hali Flickinger (brons) voor.