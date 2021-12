Grote Prijs Abu Dhabi tot en met 2030 op Formule 1-kalender

Abu Dhabi mag zich zeker tot en met 2030 gastheer van de Formule 1 noemen. Drie dagen voor de race in de Verenigde Arabische Emiraten werd bekendgemaakt dat het contract is verlengd.

De Grote Prijs staat sinds 2009 op de racekalender. “We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat we door deze nieuwe overeenkomst tot en met 2030 in Abu Dhabi zullen racen. We kijken enorm uit naar de seizoensfinale dit weekend wanneer er meer Formule 1-geschiedenis wordt geschreven”, aldus Formule 1-baas Stefano Domenicali.

“De promotor, ADMM, zorgt altijd voor een ongelooflijke show voor de laatste race van elk F1-seizoen en in combinatie met de veranderingen die zijn aangebracht om het Yas Marina Circuit te verbeteren, zijn we verheugd over de vele jaren racen in Abu Dhabi die voor ons liggen.”

Het circuit heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan. Van de oorspronkelijke 21 bochten die het circuit telde bij de aanleg in 2009, zijn er nog 16 over. Zondag (14.00 uur) wordt in Abu Dhabi de strijd om de wereldtitel beslist. Max Verstappen (Red Bull) en zijn rivaal Lewis Hamilton van Mercedes hebben beiden 369,5 punten.