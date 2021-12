Portugees Peseiro bondscoach Nigeria

De Portugees José Peseiro is benoemd tot bondscoach van Nigeria. Ruim twee weken geleden werd de Duitser Gernot Rohr ontslagen.

De 61-jarige Peseiro was in het verleden trainer van onder meer de Portugese topclubs Porto en Sporting. Hij stapte in augustus op als bondscoach van Venezuela.

Peseiro neemt Nigeria niet onder zijn hoede op de aanstaande editie van de Afrika Cup. Dan zit interim-bondscoach Augustine Eguavoen, oorspronkelijk de technisch directeur, op de bank.

Nigeria neemt het op de Afrika Cup op tegen Egypte, Soedan en Guinee-Bissau.