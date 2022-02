Rentree LeBron James inspireert LA Lakers tot comeback

Topbasketballer LeBron James heeft een indrukwekkende rentree gemaakt in de NBA. De 37-jarige Amerikaan miste de laatste vijf wedstrijden vanwege een knieblessure, maar keerde tegen New York Knicks terug bij Los Angeles Lakers. Hij leidde zijn ploeg met een zogeheten triple-double (29 punten, 13 rebounds en 10 assists) naar een zwaarbevochten overwinning: 122-115.

De Lakers keken halverwege de wedstrijd tegen een achterstand van 15 punten aan, maar knokten zich vooral dankzij een sterk derde kwart terug. Een verlenging was nodig omdat de stand na de reguliere speeltijd in evenwicht was (111-111). In de extra 5 minuten trok de ploeg uit LA de winst naar zich toe.

“Een geweldige zege voor ons”, zei James. “Het voelde goed om weer met de jongens op het veld te staan.” De Lakers verloren negen van hun voorgaande dertien wedstrijden in de NBA en moeten de komende weken nog flink hun best doen om de play-offs te halen.

Phoenix Suns, de best presterende ploeg dit seizoen, herstelde zich van de nederlaag donderdag tegen Atlanta Hawks na elf zeges op rij. De Suns boekten in Washington tegen de Wizards hun 42e overwinning van het seizoen: 95-80.