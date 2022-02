Schaatsster Kok baalt van een olympische 500 meter vol missers

Schaatsster Femke Kok was na een rit vol missers zwaar teleurgesteld over haar eigen optreden op de olympische 500 meter in Beijing. “Er zat zo veel meer in vandaag. Ik begin supergoed met bijna de snelste opening in het veld en dan heb ik vervolgens een rit met alleen maar missers”, baalde de 21-jarige Friezin over haar eerste optreden op de Olympische Spelen. Ze eindigde met 37,39 als zesde.

In beide bochten ging het niet goed voor Kok, die volgens eigen zeggen ook nog bijna viel op het laatste rechte stuk. “Ik voel me al de hele week goed en schrok helemaal niet van de tijden die er waren gereden”, zei de sprintster. “Als ik die tijden nu zie, denk ik, dat had ik ook makkelijk kunnen rijden.”