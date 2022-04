Oekraïner Levtsjenko legt krans bij Nationale Sportherdenking

Oekraïner Jevgeni Levtsjenko legt op 4 mei een krans bij de Nationale Sportherdenking bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. De voormalig profvoetballer doet dat samen met onder meer KNVB-voorzitter Just Spee, NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen en oud-voetballer Klaas-Jan Huntelaar. De Nationale Sportherdenking staat dit jaar stil bij de duizenden slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in het Nederlandse voetbal.

In de Tweede Wereldoorlog zijn duizenden leden van voetbalclubs omgekomen. Op het KNVB-monument uit 1949 staan 2212 namen. Door aanvullend onderzoek zijn er inmiddels al meer dan 500 nieuwe slachtoffers gevonden. Deskundigen gaan ervan uit dat er rond de 5000 slachtoffers waren in het Nederlandse voetbal, zoals leden, bestuurders, scheidsrechters, officials, vrijwilligers, donateurs en supporters.

Levtsjenko is voorzitter van spelersvakbond VVCS. Hij komt momenteel op meerdere manieren op voor de slachtoffers van de oorlog in zijn land. Levtsjenko voetbalde onder meer bij Vitesse, Sparta Rotterdam en FC Groningen.