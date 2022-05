Kerstholt vervangt shorttrackbondscoach Otter tijdens sabbatical

Bondscoach Jeroen Otter neemt in het aankomende shorttrackseizoen een sabbatical. In die periode zal oud-shorttracker Niels Kerstholt hem vervangen. Otter (57) blijft tijdens zijn sabbatical nog wel één dag per week als klankbord bij het nationale team betrokken. De KNSB zal in overleg met Kerstholt nog een assistent-coach en teammanager aanstellen om de staf te completeren.

Otter is sinds 2010 bondscoach en onder zijn leiding wisten de Nederlandse shorttrackers zich tussen de wereldtop te nestelen. In februari werden tijdens de Olympische Spelen in Beijing vijf medailles, waarvan twee gouden, behaald.

Er waren ook tegenslagen met als meest dramatische het overlijden van Lara van Ruijven in 2020. “Het zijn twaalf intense jaren geweest, die veel van ons allen hebben gevraagd. Het is nu, in het jaar na de Spelen van Beijing, een goed moment om een beetje afstand te nemen”, zegt Otter.

Het verlofjaar van Otter loopt tot mei 2023. Begin volgend jaar wordt er geëvalueerd en zal er gekeken worden onder welke condities Otter terugkeert. Ondanks zijn sabbatical kijkt Otter alweer vooruit. “Ik wil weer bijdragen aan een plan voor de Spelen van 2026. Waar valt winst te halen? Hoe kunnen we weer net even vernieuwender zijn dan wanneer we voortborduren op wat we gedaan hebben? Ik weet dat Niels een belangrijke rol kan spelen bij die vernieuwing, maar we zullen ook rondkijken bij andere coaches en andere sporten en daarvoor rustig de tijd nemen. Dat is een must als je in 2026 weer succesvol wilt zijn.”

De 39-jarige Kerstholt, die sinds 2018 hoofdcoach is van het nationale talentteam Midden (Utrecht), is vereerd dat hij is gevraagd om Otter op te volgen. “Het voelt voor mij ook als een cirkel die sluit. Toen ik als shorttracker begon, bestond de top in Nederland uit een groepje sporters die hunkerden naar professionaliteit. Ik mocht meegroeien met de sport en mijn carrière afsluiten na vele mooie hoogtepunten”, zegt hij.

Kerstholt nam tijdens zijn loopbaan drie keer deel aan de Olympische Spelen en stopte in 2014. “Dat ik gevraagd word om weer in te stappen op het hoogste niveau voelt voor mij extra bijzonder. Ik heb er ontzettend veel zin in om mijn kennis en ervaring in te zetten om onze shorttrackers op een nog hoger niveau te krijgen richting de toekomst.”