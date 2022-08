Tennisster Serena Williams was en blijft vaag over afscheid

Serena Williams blijft voorlopig vaag over het moment waarop ze afscheid neemt. De 40-jarige tennisster houdt de optie open dat ze ook na de US Open nog even doorgaat. “Ik ben daar behoorlijk vaag over geweest, hè”, zei Williams na haar zege (6-3 6-3) op Danka Kovinic uit Montenegro in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in New York. “Ik blijf vaag, want je weet het nooit.”

Enkele weken geleden liet de 23-voudig grandslamwinnares in een interview met Vogue weten dat haar afscheid als tennisster nabij is. Williams noemde echter geen specifiek moment waarop ze wil stoppen. De algemene verwachting is dat ze dat doet op ‘haar’ US Open, waar ze zes grandslamtitels won.

“Ik heb nooit van het woord pensioen gehouden. Ik wil jullie vertellen dat ik evolueer, weg van tennis, naar andere dingen die belangrijk voor me zijn”, zei de tennisster begin deze maand in Vogue. “Ik ga genieten van de komende weken.”

Williams werd maandagavond groots onthaald in het volgepakte Arthur Ashe-stadion, waar de bijna 24.000 toeschouwers dachten haar mogelijk voor de laatste keer in actie te zien. Williams won echter en bereikte de tweede ronde. Desondanks vond na de partij een ceremonie plaats in het stadion. Onder anderen Billie Jean King en Oprah Winfrey spraken de ‘Greatest Of All Time’, zoals de Amerikaanse werd genoemd, even toe.

Zelf liet Williams zich voor het eerst sinds het Vogue-interview in de openbaarheid horen over haar toekomst. “Ik denk dat het nu tijd is voor andere hoofdstukken in het leven. Ik noem het evolutie, een soort Serena 2.0.” Wanneer die ‘evolutie’ betekent dat ze stopt, blijft voorlopig onduidelijk. Eerst wacht sowieso een duel met Anett Kontaveit uit Estland in de tweede ronde van de US Open.