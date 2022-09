Basketbalbond onderzoekt vechtende speelsters Mali op WK

De internationale basketbalbond FIBA stelt een onderzoek in nadat een filmpje naar buiten was gekomen waarop te zien is dat twee speelsters van Mali elkaar te lijf gaan. Dat gebeurde na de uitschakeling van het Afrikaanse land op het wereldkampioenschap in Sydney.

Het incident vond plaats in de zogenoemde mixed zone, waar de speelsters de pers te woord staan, na de nederlaag van Mali tegen Servië. Terwijl de Servische Sasa Cado wordt geïnterviewd brak er een gevecht uit tussen Salimatou Kourouma en Kamite Elisabeth Dabou. Te zien is hoe Kourouma haar teamgenoot enkele klappen geeft waarna andere speelsters tussenbeide kwamen. Cado keek zichtbaar geschrokken toe.

De speelsters excuseerden zich een dag later, na hun laatste en opnieuw verloren WK-duel, voor hun gedrag. “Dit was niet onze bedoeling, de frustraties kregen de overhand”, zei Dabou, met naast zich Kourouma. Bondscoach Joaquin Brizuela sprak van een ’triest incident’ tussen twee van zijn bepalende speelsters. “Het had vooral te maken met hun frustratie dat ze niet hun gewenste niveau haalden. We hebben op dit toernooi veel geleerd.”

De FIBA zei de resultaten van het onderzoek af te wachten en dan te beslissen over eventuele maatregelen.