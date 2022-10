Handballers winnen in EK-kwalificatie nipt van België

De Nederlandse handballers hebben de eerste wedstrijd in de kwalificatie voor het EK van 2024 nipt gewonnen van België. In de Maaspoort in Den Bosch won de ploeg van bondscoach Staffan Olsson onder leiding van topscorer Kay Smits met 25-24.

De handballers gingen met 12-9 de rust in, maar zagen België in de tweede helft terugkomen tot op één doelpunt achterstand en zelfs tot een gelijke stand van 23-23. In de spannende slotfase hield Oranje met moeite de kleine voorsprong vast.

De handballers treffen over drie dagen Griekenland in de EK-kwalificatie. In de groep zit ook nog Kroatië. De nummers 1 en 2 van de acht poules en de vier beste nummers 3 plaatsen zich voor de Europese eindronde, waar 24 landen aan meedoen. Het Europees Kampioenschap vindt plaats van 10 tot en met 28 januari 2024 in Duitsland.