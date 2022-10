Zeilster Bouwmeester zakt naar zevende plek op voorlaatste dag WK

Zeilster Marit Bouwmeester gaat de slotdag van de WK in de olympische Ilca 6-klasse in als nummer 7 van het klassement. De 34-jarige Friezin zakte drie plaatsen door een aantal tegenvallende resultaten. In de drie races die zaterdag werden gevaren voor de kust van Kemah in Texas eindigde Bouwmeester als zeventiende, elfde en vijfde.

De wereldtitel is inmiddels buiten bereik, maar een podiumplaats behoort met twee races te gaan nog wel tot de mogelijkheden voor de winnares van drie olympische medailles. Bouwmeester heeft 11 punten achterstand op de Belgische Emma Plasschaert, die op de tweede plek staat.

De Deense Anne-Marie Rindom koerst af op het goud. Rindom, de olympisch kampioene van vorig jaar in de Laser Radial, won de negende en tiende race en heeft nu bijna 20 punten voorsprong aan kop van de ranglijst.

Maxime Jonker won zaterdag de achtste race en klom in het klassement naar de achtste plaats, vlak achter Bouwmeester. Mirthe Akkerman is de nummer 18 van de ranglijst.