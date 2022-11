Amerikaanse schaatser Stolz (18) wint 1500 meter in baanrecord

De Nederlandse schaatsers hebben bij de eerste wereldbeker van het seizoen in Stavanger een bijrol vertolkt op de 1500 meter. Patrick Roest was de beste Nederlander op de zevende plaats. De 18-jarige Amerikaan Jordan Stolz vestigde de aandacht op zich door het bijna zeven jaar oude baanrecord van de Rus Denis Joeskov te verbeteren.

Met 1.44,89 dook de tiener onder de 1.44,94 die Joeskov begin 2016 had neergezet op de Noorse schaatsbaan. Stolz was in Stavanger maar liefst 1,76 seconden sneller dan de nummer 2, de Canadees Connor Howe. De Chinees Ning Zhongyuan eindigde als derde in 1.46,68.

Roest, die al in de tweede rit in actie kwam, klokte 1.47,24. Wesly Dijs eindigde als negende (1.47,37), Louis Hollaar werd vijftiende (1.48,07). Thomas Krol, de olympisch kampioen op de 1000 meter, stelde in de laatste rit teleur. Krol kwam niet verder dan 1.48,37 (zestiende).

Kjeld Nuis, de olympisch kampioen op de 1500 meter, ontbreekt in Stavanger. De 33-jarige Nuis kon twee weken geleden vanwege liesklachten niet meedoen aan het kwalificatietoernooi in Thialf. Hij hoopte dat de schaatsbond hem desondanks toch zou aanwijzen voor de World Cup, maar de KNSB besloot geen uitzondering te maken voor Nuis.