Honkballers na zware nederlaag tegen Italië uitgeschakeld op WBC

Voor de honkballers van het Nederlandse koninkrijksteam is de World Baseball Classic uitgelopen op een grote teleurstelling. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens wilde op het officieuze WK voor de eindzege gaan, maar werd al in de groepsfase uitgeschakeld. Oranje verloor zondag de laatste groepswedstrijd met maar liefst 7-1 van Italië en liep daardoor een plek in de kwartfinales mis.

De honkballers hadden in de Taiwanese stad Taichung de eerste twee wedstrijden gewonnen, tegen Cuba (4-2) en Panama (3-1). De nederlaag zaterdag tegen gastland Taiwan (5-9) was een tegenvaller, maar de honkballers wisten dat ze bij een zege op Italië als groepswinnaar naar de kwartfinales in Tokio zouden gaan. Het ging echter volledig mis voor de ploeg van Meulens, met daarin Major League-sterren als Xander Bogaerts, Mariekson ‘Didi’ Gregorius, Jurickson Profar en Andrelton Simmons. Na het bereiken van de halve finales in 2013 en 2017 zit het toernooi er nu al in de poulefase op.

De vijf landen in groep A eindigden allemaal op twee overwinningen en twee nederlagen. Op basis van een rekensom, waarbij wordt gekeken naar het aantal punten tegen en de gemaakte ‘uitjes’ in de wedstrijden, gaan Cuba en Italië naar de kwartfinales.

Oranje kwam in de derde inning op voorsprong via een homerun van Chadwick Tromp, maar in de daaropvolgende inning gaf de ploeg van Meulens alles uit handen. Mike Bolsenbroek, die op de heuvel de startende 21-jarige werper Jaydenn Estanista had afgelost, moest drie honkslagen op rij incasseren waardoor Italië op 1-1 kwam. Meulens besloot daarna een bezoekje aan de heuvel te brengen, maar hij liet de 36-jarige Bolsenbroek wel staan. Dat bleek een verkeerde keuze, want Bolsenbroek gooide vervolgens eerst de bal tegen een Italiaanse slagman aan en produceerde vervolgens een ‘wilde worp’. Italië profiteerde dankbaar en liep uit naar 4-1.

Meulens greep daarna alsnog in en wisselde Bolsenbroek voor Eric Mendez, maar de Arubaanse pitcher kon niet voorkomen dat Italië nog twee keer scoorde in de vierde inning. Oranje moest in de achtervolging en kreeg in de zesde inning een uitgelezen mogelijkheid om terug te komen, met alle honken bezet en nul man uit. Het lukte de honkballers echter niet om die situatie te verzilveren. De Italiaanse pitcher Joe LaSorsa gooide drie man uit en vierde dat bijzonder uitbundig.

Het koninkrijksteam slaagde er niet meer in zich op te richten en gaat gedesillusioneerd terug naar huis.