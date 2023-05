Focus van Roglic in Giro blijft hetzelfde na vertrek Evenepoel

Voor Primoz Roglic verandert de Ronde van ItaliĆ« niet nu zijn grootste concurrent en klassementsleider Remco Evenepoel na een positieve coronatest de wedstrijd heeft moeten verlaten. De kopman van Jumbo-Visma zei in een interview van de ploeg dat hij zich focust op zichzelf. “Blijf heel en gezond”, zei hij.

Roglic betreurde dat de rozetruidrager Evenepoel vanwege een besmetting met het coronavirus uit de Giro is gestapt. “Je wenst niemand toe om zo de race te moeten verlaten. Maar ik heb steeds gezegd: we zijn nog maar net begonnen, er zal nog veel gebeuren.”

De 33-jarige Sloveen wenste de Belg een goed herstel toe en verwacht dat hij snel en sterk zal terugkomen. “Hij heeft al grotere tegenslagen overwonnen. Het zal goed komen”, zei Roglic waarmee hij verwees naar de revalidatie van Evenepoel na de zware val in de Ronde van Lombardije in 2020.

Roglic heeft na het vertrek van Evenepoel vooral concurrentie van de wielrenners van Ineos Grenadiers. Geraint Thomas heeft de roze leiderstrui overgenomen met 2 seconden voorsprong op de Sloveen en diens teamgenoot Tao Geoghegan Hart staat vlak achter Roglic op de derde plaats.

“Ze hebben een super sterk team. Ik ben blij dat er geen ploegentijdrit is”, aldus de kopman van Jumbo-Visma. “We moeten het per dag bekijken.” Over plannen om via een tussensprint de roze trui aan te vallen zei Roglic nog niet te hebben nagedacht. “In Rome moet je de roze trui hebben.”

Jumbo-Visma werd in de aanloop naar de Giro ook al getroffen door het coronavirus. Robert Gesink, Tobias Foss en Jos van Emden moesten worden vervangen. “Het was al lastig om hier met acht renners aan de start te staan”, zei Roglic. “We proberen alles onder controle te houden, maar je hebt ook geluk nodig.”

De wielrenner maakt zich net als rozetruidrager Thomas eerder op de dag zorgen over het coronavirus en de benaderbaarheid van de ploegen en renners. “Voor normale mensen is het niet echt heel ernstig meer en iedereen moet vrij zijn, maar wij topatleten krijgen er geen extra kracht van.”