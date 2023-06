Griekspoor op 29e plek wereldranglijst, Van de Zandschulp 41e

Tallon Griekspoor is na het veroveren van de titel op het grastoernooi van Rosmalen naar de 29e plaats op de wereldranglijst gestegen. Hij begon het toernooi in eigen land als de mondiale nummer 38. Botic van de Zandschulp leverde zeven plekken in en staat nu 41e.

Voor Griekspoor (26) is het de hoogste positie uit zijn loopbaan. Hij is na zijn tweede titel van het seizoen weer de beste Nederlandse tennisser. Begin dit jaar schreef hij ook het ATP-toernooi van Pune op zijn naa,

In de top 10 van de mannen veranderde er weinig. Frances Tiafoe uit de Verenigde Staten debuteert in de top 10. Tiafoe won afgelopen weekend het grastoernooi van Stuttgart.

Bij de vrouwen steeg Arantxa Rus een plekje en zij is nu de nummer 85 van de wereld. Arianne Hartono lost Lesley Pattinama-Kerkhove af als de nummer 2 van Nederland. Hartono staat nu 194e, Pattinama-Kerkhove staat tien plaatsen lager.

De Russin Ekaterina Aleksandrova boekte na het pakken van de titel in Rosmalen vier plekken terreinwinst. Ze steeg naar de 22 plaats. Iga Swiatek uit Polen blijft de wereldranglijst aanvoeren, voor Aryna Sabalenka uit Belarus.