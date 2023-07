Ploegleider Jumbo-Visma trots op ploeg na succesvolle bergetappe

Ploegleider Arthur van Dongen van Jumbo-Visma sprak van een goede dag na de vijfde etappe in de Tour de France. Kopman en titelverdediger Jonas Vingegaard pakte met een aanval op de Col de Marie Blanque tijd op de meeste van zijn concurrenten en met name op rivaal Tadej Pogacar.

Van Dongen erkende wel dat Vingegaard tijd verliest op één concurrent. De Australiër Jai Hindley won de etappe en nam de gele leiderstrui over van de Brit Adam Yates. “Maar ik ben trots op hoe de mannen gereden hebben en hoe Jonas tijd pakt op een aantal grote concurrenten.”

Volgens de ploegleider lag er het plan om aan te vallen als het goede moment zich zou voordoen. “Als Jonas zich goed voelt, proberen we tijd te pakken. Dat zullen we nooit nalaten.”

Van Dongen had niet gezien dat Pogacar zich minder goed voelde. “Tot het moment dat Jonas aanging hebben we dat niet gemerkt. Zijn ploeg heeft heel hard moeten werken om het gat kleiner te krijgen. We zagen dat ze met name bergop al snel een aantal renners kwijtraakten. Vandaar dat we zeiden: als jullie je goed voelen, geef er dan maar een knal op.”

Jumbo-Visma liet het werk in de achtervolging op de kopgroep met daarin klassementsrenner Hindley aanvankelijk ook over aan UAE Team Emirates. “Het was ook niet onze verantwoordelijkheid om dat dicht te rijden, omdat we ook al met drie man in die groep zaten. Jonas gaf aan dat hij zich goed voelde en dat het niet nodig was.”

Voor de tweede bergrit in de Pyreneeën van donderdag moet Jumbo-Visma nog een plan maken, zei Van Dongen. “Maar als wij kansen zien om tijdwinst te pakken, zullen we dat niet nalaten.”