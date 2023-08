Nederlandse tennissers treffen sterk Amerikaans team in Daviscup

De Nederlandse tennissers treffen volgende maand in de groepsfase van de Daviscup Finals een sterk team uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse captain Bob Bryan selecteerde Frances Tiafoe, Tommy Paul, Mackenzie McDonald, Austin Krajicek en Rajeev Ram voor de landenwedstrijd in Kroatië.

Taylor Fritz, de nummer 9 van de wereldranglijst, speelt niet. De afwezigheid van Fritz betekent dat Tiafoe, de nummer 10, de hoogst genoteerde Amerikaan is. De 25-jarige tennisser versloeg maandagochtend Tallon Griekspoor, de beste Nederlandse speler, op het masterstoernooi van Cincinnati.

Paul is de huidige nummer 13 van de wereldranglijst. Hij won afgelopen weekend in Toronto van Carlos Alcaraz, de mondiale nummer 1, op weg naar zijn eerste halve finale in een masterstoernooi. McDonald staat op de 43e plaats. Krajicek is de nummer 3 van de wereld in het dubbelspel, Ram staat 1 plaats lager.

Nederland speelt de poulewedstrijd tegen de Verenigde Staten in de Daviscup Finals op 14 september in Split. Gastland Kroatië en Finland zijn de andere twee groepsgenoten. Elke ontmoeting bestaat uit drie wedstrijden: twee singles en een dubbel. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase, later dit jaar in Valencia.