Tennisster Jabeur geeft Palestijnen deel prijzengeld WTA Finals

Tennisster Ons Jabeur gaat een gedeelte van haar prijzengeld bij de WTA Finals in Cancún schenken aan de Palestijnen. “Het is zeer zwaar elke dag kinderen en baby’s te zien sterven. Het is hartverscheurend”, zei de 29-jarige Tunesische na haar zege op de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Jabeur sprak eerder al haar steun uit voor de Palestijnen in het gewelddadige conflict met Israël. “Dit is geen politieke boodschap, het is menselijkheid. Ik wil vrede in de wereld. Dat is alles”, lichtte ze haar financiële ondersteuning toe.

Sinds de verrassingsaanval op Israël van de militanten van Hamas op 7 oktober zijn er al duizenden slachtoffers gevallen, met name aan Palestijnse kant.