Antidopingorganisatie WADA worstelt met Rusland

Wereldantidopingbureau WADA heeft sporttribunaal CAS om hulp gevraagd bij het beoordelen of Rusland weer een bevoegd antidopingbureau mag hebben. Het Rusada was tot december vorig jaar geschorst na grootscheepse overtreding van de dopingregels, onder meer via een door de staat gestuurd dopingprogramma.

Een terugkeer van het Rusada als erkend antidopingbureau laat sindsdien op zich wachten. Uit onderzoek zou blijken dat de Russen nog steeds niet aan alle voorwaarden voldoen. Na een tweedaagse vergadering van het WADA-bestuur in Montreal meldde Ross Wenzel, jurist van de organisatie, dat het dossier “afgelopen week” is doorgespeeld naar het CAS. Volgens Wenzel zijn hoorzittingen en wellicht ook een bezoek aan Moskou noodzakelijk, waarbij de oorlog tussen Rusland en Oekra├»ne de zaak nog gecompliceerder maakt.

Meerdere leden van het WADA plaatsen ook vraagtekens bij de anti-dopingtesten die zijn uitgevoerd op Russische en Belarussische atleten in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2024. Vooralsnog is niet bekend of atleten uit beide landen onder voorwaarden mogen deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Het plan van Rusland om volgend jaar zogenoemde Wereld Vriendschaps Spelen te organiseren leidde ook niet tot enthousiasme bij het WADA, dat zich met name zorgen zegt te maken “vanuit antidopingperspectief”. WADA stelt bovendien dat een land dat de regels niet respecteert ook geen groot toernooi kan organiseren. De ‘Friendship Games’ werden voor de val van de Sovjet-Unie gehouden met deelname van bevriende landen.