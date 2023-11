Djokovic gaat voor goud op Spelen in Parijs

Tennisser Novak Djokovic heeft de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs met rode stift omcirkeld in zijn agenda. “Die zie ik als een grote uitdaging, net als de vier grand slams”, zei de nummer één van de wereld.

Djokovic pakte brons op de Spelen van 2008 en won vervolgens geen medaille op de Spelen in Londen, Rio de Janeiro en Tokio. De Serviër schreef zondag voor de zevende keer de ATP Finals op zijn naam. Zo besloot hij een bijna perfect seizoen in stijl. Djokovic was dit jaar de beste op de Australian Open, Roland Garros en US Open. Op Wimbledon moest hij de eindzege aan de Spanjaard Carlos Alcaraz laten.