Nadal viert rentree met zege op Thiem in Brisbane

Tennisser Rafael Nadal heeft zijn eerste enkelpartij na bijna een jaar gewonnen. De Spaanse legende, die begin vorig jaar op de Australian Open voor het laatst in actie kwam en daarna onder meer twee heupoperaties onderging, versloeg op het toernooi van Brisbane de Oostenrijker Dominic Thiem. De setstanden waren 7-5 en 6-1.

Nadal (37) was in het Australische Brisbane al een keer de baan op gegaan voor een dubbelpartij. Die verloor hij samen met zijn landgenoot Marc López.

Tegen Thiem pakte hij de eerste set door bij 6-5 zijn tweede break- en setpoint te benutten. In de tweede volgde al snel een break in de tweede game, gevolgd door nieuw opslagverlies van Thiem in de zesde. Met een 5-1-voorsprong mocht Nadal de partij uitserveren.

22-voudig grandslamwinnaar Nadal is door zijn heupblessure ver weggezakt op de wereldranglijst. Hij bezet nu de 672e plaats, maar kreeg een wildcard voor het toernooi in Brisbane. Met Thiem trof hij een tegenstander die ook betere tijden heeft gekend. De Oostenrijker was ooit de nummer 3 van de wereld en staat nu nog net binnen de top 100. Hij moest in Brisbane kwalificaties spelen.

Nadal heeft nog niet definitief verklaard dat 2024 zijn laatste jaar wordt als proftennisser. Hij bereidt zich in Brisbane voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen dat op 14 januari in Melbourne van start gaat.