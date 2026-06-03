LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

3x3-basketbalsters na twee zeges naar kwartfinales op WK

03 jun , 21:24Sport
anp030626181 1
ANP
WARSCHAU (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben op het WK in Warschau de kwartfinales bereikt. De regerend wereldkampioen won ook de derde en vierde groepswedstrijd van respectievelijk Kazachstan en Polen en is zo groepswinnaar in groep A.
Het viertal van Nederland won eerder woensdag met 21-12 van Kazachstan. In de avond versloegen de basketbalsters, die op dit WK aantreden met Noor Driessen, Ilse Kuijt, Lotte van Kruistum en Zoë Slagter, ook gastland Polen met 21-10.
Nederland hoeft door de groepswinst niet in actie te komen in de tussenronde. De Nederlandse basketballers spelen wel in de tussenronde, nadat ze eerder woensdag van Duitsland verloren.
loading

Loading