UTRECHT (ANP) - Een aantal vaste krachten uit de Nederlandse shorttrackploeg slaat in de komende periode een wedstrijd uit de World Tour over. Dat meldde bondscoach Niels Kerstholt bij de bekendmaking van de selecties voor de wedstrijden in Seoul, Shanghai en Beijing.

"We hebben vaste krachten die veel op het ijs staan, zowel individueel als in de relays, de keuze gegeven een wedstrijd over te slaan", zei Kerstholt in een persbericht van de schaatsbond. "Daarom staat Xandra Velzeboer niet in de line-up voor World Tour 3 (Seoul) en ontbreken Selma Poutsma, Teun Boer en Melle van 't Wout in de opstelling voor World Tour 5 (Beijing)."

Eind oktober werd al bekend dat Michelle Velzeboer door een breukje in haar kuitbeen de resterende ontmoetingen in dit kalenderjaar uit de World Tour mist.

De wedstrijden in Seoul zijn tussen 20 en 22 november. Een week later komen de shorttrackers in actie in Shanghai, waarna de wedstrijden in Beijing tussen 4 en 6 december volgen.