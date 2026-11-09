BARCELONA (ANP/RTR) - De Spaanse internationals Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal missen donderdag de wedstrijd in de Nations League tegen Tsjechië in Praag, laat de Spaanse voetbalbond weten.

Yamal heeft last van zijn rechterknie na de overwinning zondag van zijn club FC Barcelona op Atlético Madrid. Oyarzabal, die speelt voor Real Sociedad, herstelt van griep.

Bondscoach Luis de la Fuente zou beide aanvallers wel weer kunnen inzetten in de wedstrijd tegen Engeland, die voor komende zondag in Madrid staat gepland.

Spanje, de wereldkampioen, leidt in groep A3 met de maximale 12 punten uit vier wedstrijden.