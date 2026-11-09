ZEIST (ANP) - Bondscoach Xavi Hernández heeft er alle vertrouwen in dat het Nederlands elftal zich in de duels met Griekenland en Duitsland kwalificeert voor de kwartfinales van de Nations League. "We hebben onszelf laten zien in de vorige interlandperiode", zei de Spaanse opvolger van Ronald Koeman. "Nu zijn we er klaar voor, met herstelde spelers, om weer hetzelfde te laten zien. We spelen thuis, we hebben vertrouwen in de spelers om de volgende ronde te bereiken."

Xavi kan weer een beroep doen op Frenkie de Jong, Donyell Malen, Justin Kluivert en Ian Maatsen. Hij heeft geen plaats voor Memphis Depay, Kenneth Taylor, Wout Weghorst en Luciano Valente in zijn selectie. Hij kijkt met een redelijk tevreden gevoel terug op zijn eerste vier interlands als bondscoach van Oranje. Hij eist dat zijn spelers moedig blijven spelen en weet ook wat beter moet. "Soms reageren we pas als we resultaat nodig hebben", zei hij. "We moeten niet op een slecht moment wachten om tot een reactie te komen."

Nederland staat er goed voor in de Nations League na twee overwinningen op Servië en gelijke spelen tegen Griekenland en Duitsland. De Grieken hebben net als Oranje 8 punten. Duitsland volgt met 5 punten en Servië is nog zonder punten. Als Nederland vrijdag wint van Griekenland in de Johan Cruijff ArenA en drie dagen later verliest van Duitsland in Berlijn, bestaat er een scenario dat Oranje, Duitsland en Griekenland de poule met 11 punten afsluiten.

Onderlinge resultaat

Als ploegen gelijk eindigen, geeft eerst het onderlinge resultaat de doorslag. Is dat ook nog gelijk, dan telt het doelsaldo in onderlinge wedstrijden. Indien nodig wordt daarna gekeken naar het aantal gemaakte doelpunten in onderlinge wedstrijden. Daarna telt het totale doelsaldo, het totale aantal doelpunten, het totale aantal doelpunten in uitduels, het aantal overwinningen en aantal overwinningen in uitwedstrijden.

Als er dan nog geen beslissing is gevallen, moet het aantal rode en gele kaarten uitsluitsel bieden. Een rode kaart levert 3 strafpunten op, een gele kaart 1 strafpunt. Kaarten voor teamofficials tellen mee.