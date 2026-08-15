Britse royals hebben zaterdag op sociale media prinses Anne gefeliciteerd met haar 76e verjaardag. Zo deelden prins William en prinses Catherine op Instagram Stories een foto van prinses Anne met de tekst: "gefeliciteerd met de verjaardag van de koninklijke prinses". Ook voegden ze een emoji met een zonnebril toe. Op de foto is prinses Anne te zien met een Adidas-zonnebril. De foto is eerder dit jaar genomen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina toen de prinses een curlingwedstrijd bijwoonde tussen Italië en Groot-Brittannië.

Naast William en Catherine deelde ook de broer van prinses Anne, koning Charles, een feestelijk bericht op X. Hij feliciteerde zijn zus met haar verjaardag en plaatste eveneens een sportieve foto van prinses Anne tijdens de Six Nations, het beroemde jaarlijkse rugbytoernooi van Europa. Op de foto is te zien hoe ze een hand geeft aan rugbyaanvoerder Sione Tuipulotu van het Schotse rugbyteam. Prinses Anne is beschermvrouwe van de Scottish Rugby Union.