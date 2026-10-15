ZÜRICH (ANP/DPA) - Verschillende Europese voetbalbestuurders blijven aandringen op het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat stelt het Duitse persbureau dpa vanuit Zürich, waar donderdag de FIFA-raad bijeen was voor een vergadering.

Volgens het persbureau is Bernd Neuendorf van de Duitse voetbalbond één van de bestuurders die niet door wil met Infantino. "We hebben een groot aantal kritische vragen gesteld, maar naar mijn mening hebben we daarop geen bevredigende antwoorden gekregen", stelde Neuendorf na afloop van de vergadering in Zwitserland.

De vergadering van de FIFA-raad was de eerste ontmoeting tussen Infantino en zijn critici sinds hij eerder deze zomer een zeer omstreden investeringsplan voor het WK voetbal presenteerde. Dat plan trok hij later onder druk weer in.

Infantino bood tijdens de vergadering zijn excuses aan de leden van de raad aan voor de gang van zaken in de afgelopen tijd. De KNVB is niet vertegenwoordigd in de FIFA-raad die uit 36 leden bestaat.