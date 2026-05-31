UEFA roept Kvaratskhelia uit tot beste speler in Champions League

NYON (ANP/AFP) - De Europese voetbalbond UEFA heeft Khvicha Kvaratskhelia uitgeroepen tot beste speler in de Champions League dit seizoen. De Georgische buitenspeler won zaterdag in Boedapest met Paris Saint-Germain in de finale na strafschoppen van Arsenal.

Kvaratskhelia was dit seizoen met tien doelpunten een van de sleutelspelers van Paris Saint-Germain in de Champions League. Vorig seizoen ging de prijs naar aanvaller Ousmane Dembélé van Paris Saint-Germain. Toen won de Franse topclub de Champions League eveneens.