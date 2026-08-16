DEN HAAG (ANP) - Verdediger Gernot Trauner (34) heeft zijn afscheid als professioneel voetballer aangekondigd. De Oostenrijker vertrok deze zomer na vijf jaar transfervrij bij Feyenoord en zat sindsdien zonder club.

"Na 16 jaar toewijding en passie voor voetbal is het moment aangebroken om mijn carrière als professioneel voetballer te beëindigen", schreef Trauner op Instagram. "De beslissing was niet makkelijk, maar het voelt goed."

In een uitgebreid bericht bedankt hij zijn vrienden, familie, coaches en fans voor de steun tijdens zijn loopbaan. "Ik ben ontzettend dankbaar dat ik van mijn passie mijn beroep heb kunnen maken. Landstitels, bekerwinsten, de Champions League, het EK en de rol van aanvoerder vervullen me met immense trots", aldus de oud-aanvoerder van de Rotterdammers.

Voor zijn periode bij Feyenoord speelde Trauner voor de Oostenrijkse clubs SV Ried en LASK. De afgelopen seizoenen ontbrak Trauner veel door blessureleed. Met de Rotterdammers veroverde hij in 2023 de landstitel, een jaar later de KNVB-beker.