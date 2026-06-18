Oranje compleet op voorlaatste training voor duel met Zweden

KANSAS CITY (ANP) - Bondscoach Ronald Koeman heeft zaterdag in de tweede groepswedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal tegen Zweden vooralsnog de beschikking over zijn gehele selectie. Om 17.30 uur (Nederlandse tijd) verschenen alle 26 spelers op het veld van het complex van de voetbalsters van KC Current in Kansas City.

De training is alleen het eerste kwartier openbaar voor journalisten. Koeman gaat daarna achter gesloten deuren verder. Vrijdag is om dezelfde tijd de laatste oefensessie van Oranje voor het duel met Zweden. Het Nederlands elftal vliegt daarna van Kansas City naar speelstad Houston, waar Koeman samen met een van de internationals een persconferentie geeft.

De weersomstandigheden in Kansas City zijn donderdag anders dan een dag eerder. Toen scheen de zon volop en werd het 33 graden met een gevoelstemperatuur van 39 graden. Donderdag is het slechts 21 graden, is het bewolkt en vallen ook regenbuien.

Nederland verspeelde zondag in de slotfase met een aantal verdedigend ingestelde invallers een voorsprong tegen Japan (2-2). Zweden won ruim van Tunesië (5-1). De spitsen Viktor Gyökeres van Arsenal en Alexander Isak van Liverpool blonken uit bij de komende tegenstander van Oranje in Houston. De wedstrijd tussen Nederland en Zweden begint zaterdag om 19.00 uur (Nederlandse tijd).