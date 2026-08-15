SITTARD (ANP) - Fortuna Sittard heeft de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (3-1) gewonnen.

De club leidde na een kwartier met 2-0, door doelpunten van Philip Brittijn en Lequincio Zeefuik. Rafik El Arguioui scoorde in de 22e minuut voor de bezoekers uit Leeuwarden. Shiloh 't Zand, gehuurd van Feyenoord, bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Ismaël Baouf was halverwege de tweede helft dicht bij de gelijkmaker. Maar de speler van SC Cambuur strandde op doelman Mattijs Branderhorst van de thuisploeg. Ook Nicolas Binder verzuimde de keeper van Fortuna Sittard in de slotfase te passeren.

Fortuna Sittard stuntte vorige week met een gelijkspel bij PSV (2-2). SC Cambuur keerde met een nederlaag voor eigen publiek tegen Excelsior (0-4) terug in de Eredivisie.