Oosting schiet PEC naar zege tegen het Go Ahead van zijn vader

ZWOLLE (ANP) - PEC Zwolle heeft de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles gewonnen. De Zwollenaren wonnen in eigen huis met 4-1 van de club uit Deventer. Thijs Oosting scoorde twee keer tegen het elftal waar zijn vader Joseph Oosting de coach is.

PEC Zwolle steeg door de overwinning naar de vijftiende plaats met 9 punten uit negen duels. Go Ahead Eagles staat op 11 punten.

PEC Zwolle had in de eerste helft het betere van het spel, maar kwam niet tot scoren. Dat lukte de bezoekers wel. In de 22e minuut kopte de IJslander Stefán Sigurdarson raak nadat PEC-doelman Jasper Schendelaar een voorzet van Victor Edvardsen verkeerd verwerkte. Vlak voordat het doelpunt viel, raakte Sherel Floranus van PEC Zwolle geblesseerd. De international van Curaçao werd vervangen door Damian van der Haar.

De thuisclub kwam in de tweede helft snel op gelijke hoogte. Spits Sydney van Hooijdonk schoot in de 48e minuut van buiten het strafschopgebied via de paal raak. Oosting zette PEC Zwolle in de 58e en 70e minuut op 3-1. Koen Kostons maakte de 4-1 in de 90e minuut.