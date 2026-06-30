Noorwegen schakelt Ivoorkust uit op WK dankzij late goal Haaland

ARLINGTON (ANP) - Noorwegen heeft zich ten koste van Ivoorkust geplaatst voor de achtste finales op het WK voetbal. In het Dallas Stadium werd het dankzij een late treffer van sterspeler Erling Haaland 2-1. Noorwegen was voor rust op voorsprong gekomen via Antonio Nusa. Amad Diallo tekende namens Ivoorkust voor de gelijkmaker.

Noorwegen speelt in de achtste finale tegen Brazilië. Die wedstrijd vindt zondag om 22.00 uur (Nederlandse tijd) plaats in het stadion van de finale, het New York New Jersey Stadium in East Rutherford.