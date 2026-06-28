Oranje met volledige selectie op laatste training voor Marokko

KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal is met een volledige selectie aan de laatste training voor de eerste wedstrijd in de knock-outfase tegen Marokko op het WK begonnen. Bondscoach Ronald Koeman staat met al zijn 26 spelers op het veld in Kansas City.

Cody Gakpo traint ook mee na het verlies van zijn ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin Noa van der Bij. Het stel maakte dat verdrietige nieuws zaterdag bekend via Instagram. Zijn ploeggenoten van het Nederlands elftal waren al een paar dagen eerder op de hoogte.

De training van het Nederlands elftal is een kwartier toegankelijk voor de media en daarna oefent de ploeg achter gesloten deuren. De selectie vliegt vervolgens naar Mexico, waar Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk een persconferentie geven in het Monterrey Stadium Guadalupe.

De zestiende finale tussen Nederland en Marokko begint om 03.00 uur in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag.