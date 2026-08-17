Feyenoord huurt Spaanse linksback Javi López van Real Sociedad

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van Javier López Carballo. De 24-jarige linkervleugelverdediger wordt dit seizoen gehuurd. Feyenoord kan de Spanjaard daarna definitief overnemen.

Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal.

Javi López is afkomstig uit de jeugdopleiding van Tenerife. Deportivo Alavés nam hem vervolgens over. López kwam tot tachtig wedstrijden voor die club en verruilde Alavés twee jaar geleden voor Real Sociedad.

Real Sociedad verhuurde López vorig seizoen aan Real Oviedo. De linksback, die gaat voetballen met rugnummer 16, speelde in zijn carrière meer dan honderd duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse.

"Het maakt me trots dat ik voor een grote en ambitieuze club als Feyenoord mag uitkomen", reageert Javi López op de transfer. "Ik kan niet wachten om aan te sluiten bij de groep, want ik wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club, mijn medespelers en de supporters. Ik zal alles geven in dit shirt om met elkaar mooie momenten en successen te kunnen beleven."