IOC geeft iedere olympiër voortaan 10.000 dollar

LAUSANNE (ANP/DPA) - Alle sporters krijgen voortaan 10.000 dollar (bijna 9000 euro) voor hun deelname aan de Olympische Spelen. Dat is bekendgemaakt na een vergadering van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Lausanne, waar het hoofdkantoor van de sportkoepel is gevestigd.

"Dit bedrag is beschikbaar voor elke olympiër. Niet alleen voor medaillewinnaars. Niet alleen voor atleten uit bepaalde landen. Voor iedere olympiër. Want hoewel de weg van elke atleet anders is, heeft iedere olympiër offers gebracht om het olympisch podium te bereiken", zei de Spaanse oud-basketballer Pau Gasol namens de atletencommissie van het IOC bij de presentatie.

Volgens het IOC is het geld bedoeld om sporters te steunen in hun carrière of bij hun overgang naar een maatschappelijke carrière. "Dit is al jaren een gespreksonderwerp en ik ben ontzettend trots dat we dit nu kunnen realiseren", zei IOC-voorzitter Kirsty Coventry. De meningen waren erover verdeeld omdat de oorsprong van de Spelen ligt in amateursport.