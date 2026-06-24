Oranje traint met fitte groep voor laatste groepsduel met Tunesië

KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal is met een fitte selectie begonnen aan de laatste training voor het duel met Tunesië op het WK. Bondscoach Ronald Koeman staat met al zijn 26 spelers op het veld in Kansas City.

De training is een kwartier toegankelijk voor de media. Daarna oefent Oranje achter gesloten deuren. Koeman geeft vanaf 22.30 uur Nederlandse tijd een persconferentie. Middenvelder Ryan Gravenberch schuift dan ook aan.

Oranje strijdt in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag tegen Tunesië om de winst van Groep F. Nederland heeft 4 punten na twee wedstrijden, net als Japan dat de poulefase afsluit met een wedstrijd tegen Zweden. Nederland en Japan hebben een positief doelsaldo van vier treffers, maar Oranje heeft wel een doelpunt meer gemaakt. Het WK-duel tussen Nederland en Japan leverde geen winnaar op (2-2).

Doorslag

Bij een gelijke stand in de poule heeft eerst het onderlinge resultaat de doorslag en indien nodig daarna het doelsaldo. Als er dan nog geen beslissing is gevallen, kijkt de FIFA naar het aantal gemaakte doelpunten. Daarna geven het aantal rode en gele kaarten en de positie op de wereldranglijst de doorslag. Nederland staat zevende op de wereldranglijst, Japan zestiende.

Crysencio Summerville, Memphis Depay en Micky van de Ven kunnen zich tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië geen kaart permitteren. Als ze toch worden bestraft, zijn ze geschorst voor de zestiende finale, waarvoor Oranje zich zo goed als zeker heeft geplaatst.

Gele kaarten die niet hebben geleid tot een schorsing worden na de groepsfase kwijtgescholden, evenals na de kwartfinale. Zo kun je in de finale alleen geschorst zijn door een rode kaart, niet door te veel gele prenten.