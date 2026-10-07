BAKOE (ANP) - Judoka Joanne van Lieshout heeft zich op de WK in Azerbeidzjan geplaatst voor de halve finales van de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse versloeg in de kwartfinales de Tsjechische Renata Zachová met een yuko. Ze treft later woensdag in de halve finales de Japanse titelverdediger Haruka Kaju.

Van Lieshout veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel. Vorig jaar strandde ze op de WK in Boedapest in de achtste finales. Eerder dit jaar werd ze in Tbilisi Europees kampioen.

Van Lieshout had een bye in de eerste ronde. Daarna versloeg ze in de tweede ronde de Oostenrijkse Lubjana Piovesana en vervolgens in de achtste finales de Poolse Natalia Kropska.