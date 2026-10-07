ZÜRICH (ANP) - Het Nederlands elftal staat nog altijd negende op de FIFA-wereldranglijst. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde ranking. Wel is Oranje na de eerste vier wedstrijden onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernández dichter bij nummer 8 België gekomen, waar Mark van Bommel sinds kort bondscoach is.

Xavi is na vier Nations League-wedstrijden nog ongeslagen met Oranje. Er werd twee keer gewonnen van Servië (beide keren 2-1), en gelijkgespeeld tegen Duitsland (1-1) en Griekenland (2-2). Van Bommel won met België van Italië en Turkije, maar ging twee keer onderuit tegen Frankrijk met de nieuwe bondscoach Zinédine Zidane.

Portugal, dat ondanks de controverse rond Cristiano Ronaldo foutloos aan de Nations League-campagne begon, is gestegen naar de vijfde plek op de wereldranglijst. De ploeg van bondscoach Jorge Jesus is Brazilië (nu zesde) en Marokko (nu zevende) voorbijgegaan. Duitsland, dat onder Jürgen Klopp wisselvallig begon aan de Nations League, zakt naar plek 13. Wereldkampioen Spanje blijft eerste, voor Argentinië, Frankrijk en Engeland.