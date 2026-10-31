Kok is in Thialf ook de snelste op de tweede 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Femke Kok heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker (WCKT) ook de tweede 500 meter op haar naam geschreven. De olympisch en wereldkampioene was met 36,97 veel sneller dan Angel Daleman (37,42) en Suzanne Schulting (37,55).

Kok had eerder de eerste omloop gewonnen met een tijd van 37,23. Toen eindigden Amber Duizendstraal met 37,38 als tweede en Angel Daleman met 37,41 als derde.

De 500 meter werd op het WCKT twee keer verreden. Voor de kwalificatie voor de wereldbeker komen de vijf schaatsers met de snelste 500 meter in aanmerking. Naast Kok, Duizendstraal en Daleman zijn dat Schulting en Jildou Hoekstra. Schulting reed met 37,55 overall de vierde tijd en Hoekstra had de vijfde tijd met 37,62.