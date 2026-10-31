Brighton bezorgt Manchester City tweede nederlaag op rij

MANCHESTER (ANP) - Koploper Manchester City heeft voor de tweede keer op rij verloren in de Premier League. Het elftal van trainer Enzo Maresca ging onderuit tegen nummer 3 Brighton & Hove Albion: 0-1. Vorige week was Aston Villa met 2-1 te sterk voor Manchester City.

Yasin Ayari maakte in de elfde minuut het doelpunt voor Brighton, nadat Matheus Nunes niet goed uitverdedigde. Bart Verbruggen stond op doel bij Brighton, middenvelder Mats Wieffer viel na ruim een uur spelen in.

Manchester City en Brighton stonden woensdag ook al tegenover elkaar, toen in de League Cup. Na een eindstand van 2-2 won Manchester toen na strafschoppen.

Manchester City heeft na negen wedstrijden 21 punten en Brighton 19. Arsenal, dat ook op 21 punten staat, gaat zondag op bezoek bij nummer 5 Liverpool.