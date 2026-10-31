Doelman Flekken verliest met Leverkusen ruim in Bundesliga

LEVERKUSEN (ANP) - Bayer Leverkusen heeft in de Bundesliga een pijnlijke nederlaag geleden. Doelman Mark Flekken, reserve bij het Nederlands elftal, incasseerde voor eigen publiek vier doelpunten tegen VfB Stuttgart: 2-4.

Ermedin Demirović scoorde twee keer voor Stuttgart, waar verdediger Ramon Hendriks een basisplaats had. Stuttgart had tot zaterdag pas 6 punten en verlaat dankzij de zege de onderste plekken, Leverkusen zakte terug naar de zesde positie.

Ludovit Reis en Youri Regeer wonnen met Werder Bremen van Hoffenheim, waar Mats Rots en Wouter Burger in de basis stonden. Het werd 2-0. Werder staat nu vijfde.

Aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw verloor met FC Augsburg van nummer 3 SC Freiburg: 1-2.