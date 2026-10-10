De Thaise koningin Suthida heeft voor het eerst zelfstandig met een gevechtsvliegtuig gevlogen. Het Thaise hof deelde beelden van het moment. Daarin is te zien dat haar echtgenoot koning Vajiralongkorn vanaf de grond toekijkt.

Volgens Thaise media had Suthida enkele weken training in een vluchtsimulator gevolgd en daarna tien uur samen met een andere piloot gevlogen.

Van de 48-jarige koningin is bekend dat ze een ervaren piloot is. Sinds ze in 2010 begon, heeft ze er al bijna 1200 vlieguren op zitten. Voor ze koningin werd, was Suthida bovendien actief als stewardess.

Ook Vajiralongkorn is piloot. Zo vloog het koningspaar zichzelf vorig jaar voor een staatsbezoek naar Bhutan.