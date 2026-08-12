BIRMINGHAM (ANP) - De drie Nederlandse atleten op de 110 meter horden zijn gestrand in de halve finales bij de EK in Birmingham. Matthew Sophia, Joas van Hellemondt en Liam van der Schaaf wisten in hun heats niet te finishen bij de eerste twee en hoorden ook niet bij de twee atleten die op basis van hun tijd de finale bereikten.

Sophia, met 13,28 als persoonlijk record op papier de snelste Nederlander, haperde bij de start en finishte in zijn race als zesde in 13,55. Van Hellemondt werd vierde in zijn heat in 13,49, Van der Schaaf eindigde als vijfde in zijn halve finale in 13,55.

Snelste atleet in de halve finales was de Pool Jakub Szymanski met een tijd van 13,26. De finale is later woensdagavond.