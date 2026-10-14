NIJMEGEN (ANP) - Dick Schreuder hoopt dat de supporters van NEC achter Dušan Tadić en zijn ploeg gaan staan. Dat zei de trainer van de club uit Nijmegen een dag voor het duel in de Europa League met Levski Sofia in reactie op vragen tijdens de persconferentie over uitspraken van de Servische voetballer. Tadić had in een interview met NU.nl gezegd dat de standaard bij Ajax anders lag dan bij NEC.

Een deel van de NEC-aanhang nam de uitlatingen van Tadić niet in dank af. Hij zou donderdag mogelijk weer het mikpunt van kritiek zijn bij het duel met het Bulgaarse Levski Sofia. Ploeggenoot Tjaronn Chery nam het op voor de ervaren speler. "Ik begrijp die heisa niet heel erg. Ik ken Dušan als persoon en hij is niet heel anders dan ik. Hij is naar NEC gekomen om het niveau op te krikken. Als je ziet waar hij heeft gespeeld, dan is het logisch dat hij een hoger niveau wil. Dat is voor mij niet anders en voor spelers in ons team ook niet", zei Chery tijdens de persconferentie.

Het is zeventien jaar geleden dat NEC voor het laatst Europa League-voetbal speelde in de Goffert. Levski Sofia is koploper van de Bulgaarse Parva Liga. De ploeg staat onder leiding van Julio Velázquez, die eerder trainer was van Fortuna Sittard. De aftrap is donderdag om 21.00 uur.