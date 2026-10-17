RB Leipzig gaat na zege op PSV hard onderuit bij Bayern München

MÜNCHEN (ANP) - Bayern München heeft voor eigen publiek met grote cijfers gewonnen van RB Leipzig: 6-1. Luis Díaz was belangrijk voor de thuisploeg met een hattrick. Leipzig won dinsdag nog met 1-0 van PSV in de Champions League.

Bayern nam de eerste plaats in de Bundesliga weer over van Borussia Dortmund, dat gelijkspeelde bij Union Berlin (0-0). Beide ploegen hebben 14 punten. SC Freiburg heeft een punt minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.

Díaz, Aleksandar Pavlović en Michael Olise scoorden voor rust namens Bayern. Díaz was in de tweede helft nog twee keer trefzeker, terwijl Harry Kane ook een doelpunt maakte. Leipzig deed via Andrija Maksimović pas wat terug in de blessuretijd.

Bayern speelde deze week in Noorwegen nog gelijk bij Viking (3-3). Woensdag is Arsenal de volgende tegenstander.