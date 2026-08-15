BIRMINGHAM (ANP) - Emma Oosterwegel kon amper geloven dat ze zilver had gewonnen op de zevenkamp bij de EK atletiek in Birmingham. "Dit betekent heel veel. Het was een spannende meerkamp en ik was zo zenuwachtig dat ik twee nachten niet heb kunnen slapen, omdat ik wist dat ik een medaillekandidate was. Ik wilde het zo goed doen", zei ze na afloop.

Oosterwegel stond tweede in de stand na zes onderdelen en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor om het goud te pakken. Dat bleek een te moeilijke opgave.

"Dag één verliep supergoed en op dag twee ging het verspringen fantastisch. Het speerwerpen met tegenwind was moeilijk, maar ook dat ging goed en die afsluitende 800 meter is altijd zwaar en moeilijk. Ik wilde het wel proberen om voor goud te gaan, maar wist ook dat Kate een goede loper is. Het ging minder hard dan gedacht, maar ik ben supertrots."

Oosterwegel, in 2021 winnares van het brons op de zevenkamp op de Olympische Spelen van Tokio, noemde haar fitheid de sleutel tot dit succes. "Ik draai een goed seizoen. Dat heeft te maken met fitheid. Ik ben fysiek heel goed. Ik heb dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Het is voor mij belangrijk om alle onderdelen goed en vaak te trainen. En als dat lekker gaat, krijg ik vanzelf vertrouwen."