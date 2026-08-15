ROTTERDAM (ANP) - Trainer Peter Bosz van PSV gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. "Ik heb ook bij Dortmund gewerkt en ik weet wat voor een mooie club dat is", zei hij na een nipte uitzege op Excelsior (1-2). "Maar ik weet daar verder niets van. Ik zit nu over iets te kletsen waar ik niets van weet. Dus dat heeft geen zin."

Veerman heeft zijn zinnen gezet op een vertrek naar een mooie buitenlandse club. Voor zover bekend heeft PSV nog geen bod op hem ontvangen. Maar volgens verschillende media is Borussia Dortmund geïnteresseerd. Als de Duitse club snel is, dan kan die de middenvelder voor een gelimiteerde transfersom van zo'n 20 miljoen euro overnemen.

"Dortmund is natuurlijk een supermooie club", zei Veerman bij ESPN. "Ik wacht het allemaal af. Je hoort natuurlijk wel wat geluiden, maar het is in ieder geval nog niet zo dat ik daar voetbal."