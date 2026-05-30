PSG klopt Arsenal na strafschoppen en wint weer Champions League

BOEDAPEST (ANP) - Paris Saint-Germain heeft voor de tweede keer op rij de Champions League gewonnen. De club uit Parijs van coach Luis Enrique versloeg Arsenal met invaller Jurriën Timber in de finale in de Puskás Arena in Boedapest na strafschoppen, na 1-1 in de verlenging. Gabriel schoot de laatste strafschop van Arsenal over.
PSG is de eerste club sinds Real Madrid in 2017 en 2018 die de titel van de Champions League weet te prolongeren. Daarvoor was AC Milan in 1990 de laatste ploeg die de Europa Cup 1 twee keer op rij wist te winnen.