Atlético Madrid verovert koppositie met zege bij Levante

VALENCIA (ANP) - Atlético Madrid heeft met een zege bij Levante (0-2) de koppositie in Spanje veroverd. Alejandro Grimaldo en Giuliano Simeone scoorden voor de ploeg van trainer Diego Simeone. FC Barcelona heeft 1 punt minder en kan Atlético zaterdagavond weer voorbijgaan bij een overwinning op Alavés.

Het duel in Valencia begon na een minuut stilte voor de tientallen slachtoffers van het treinongeluk in Spanje van woensdag. Die dag gingen de wedstrijden in het bekertoernooi niet door vanwege het ongeluk. Ook waren er drie dagen van nationale rouw. De wedstrijden uit La Liga van dit weekend gaan wel gewoon weer door.